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  • «Лион» уволил Сажа после 5 игр без побед и вылета из Кубка Франции от команды 5-й лиги. Клуб идет 6-м в Лиге 1 и пятым в Лиге Европы
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«Лион» уволил Сажа после 5 игр без побед и вылета из Кубка Франции от команды 5-й лиги. Клуб идет 6-м в Лиге 1 и пятым в Лиге Европы

«Лион» уволил главного тренера Пьера Сажа.

Клуб из одноименного города сыграл вничью в четырех прошедших матчах и не побеждает на протяжении пяти игр.

На этом отрезке команда вылетела из Кубка Франции, в 1/16 на выезде уступив по пенальти «Бургуан Жалье» из пятой лиги (2:2, пенальти – 4:2).

«Лион» находится на шестом месте в таблице Лиги 1, набрав 30 очков в 19 матчах. В Лиге Европы команда идет на пятом месте перед последним туром общего этапа.

Саж возглавлял клуб с ноября 2023 года. Под его руководством французы провели 56 матчей и одержали 33 победы, 9 раз сыграв вничью и 14 раз проиграв.

Ранее сообщалось, что «Лион» может возглавить бывший тренер «Милана» Паулу Фонсека.

Фанаты «Лиона» вырывали кресла и бросали на поле после вылета из Кубка от «Бургуан Жалье» из 5-й лиги Франции, полиция применила слезоточивый газ. Гендиректор клуба осудил беспорядки

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Лиона»
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