Родриго о возвращении Неймара: «Я счастлив, это особенный день для фанатов «Сантоса». Он мой кумир, если бы я мог слетать на презентацию – сделал бы это»
Родриго Гоэс рад переходу Неймара в «Сантос».
«Я счастлив. Просто жду, когда «Сантос» объявит о переходе.
Я все еще не могу в это поверить, это правда? Это особенный день для болельщиков «Сантоса».
Если бы я мог слетать в Бразилию на презентацию и вернуться, то сделал бы это. Было бы время...
Я желаю ему всяческих успехов. Все знают, что он мой кумир», – сказал вингер «Реала» в эфире TNT Brasil.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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