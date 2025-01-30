Родриго о возвращении Неймара: «Я счастлив, это особенный день для фанатов «Сантоса». Он мой кумир, если бы я мог слетать на презентацию – сделал бы это»

Родриго Гоэс рад переходу Неймара в «Сантос».

«Я счастлив. Просто жду, когда «Сантос » объявит о переходе.

Я все еще не могу в это поверить, это правда? Это особенный день для болельщиков «Сантоса».

Если бы я мог слетать в Бразилию на презентацию и вернуться, то сделал бы это. Было бы время...

Я желаю ему всяческих успехов. Все знают, что он мой кумир», – сказал вингер «Реала » в эфире TNT Brasil.