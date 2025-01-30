«Аль-Хилаль» рассматривает Родриго как замену Неймару. Вингера «Реала» хотят привлечь ролью лидера и сделать главной звездой клуба (As)
«Аль-Хилаль» хочет приобрести Родриго.
Как сообщает As со ссылкой на Globoesporte, вингер «Реала» – главный кандидат саудовского клуба на замену Неймару, расторгнувшему контракт и перешедшему в «Сантос».
Помимо щедрого финансового предложения, стратегия «Аль-Хилаля» заключается в том, чтобы убедить Родриго ролью лидера, которая пока ему недоступна в «Реале».
Клуб хочет сделать бразильца своей главной звездой на поле, а также использовать его в качестве посла ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.
Контракт бразильца с «Реалом» действует до июня 2028 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро.
Ранее «Аль-Хилаль» предпринимал попытки подписать партнера Родриго по «Реалу» Винисиуса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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