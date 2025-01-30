Уоткинс допускает переход в «Арсенал». Форвард «Виллы» болел за «канониров» в детстве (Daily Mail)
Олли Уоткинс не прочь поиграть за «Арсенал».
Daily Mail пишет, что форвард «Астон Виллы» не против перехода в состав «канониров» в том случае, если клубы договорятся. Он болел за лондонцев в детстве.
Хотя «Арсенал» обдумывает, делать ли бирмингемцам второе предложение, в случае переезда Джона Дурана в Саудовскую Аравию крайне маловероятно, что те отпустят еще и Уоткинса.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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