Уоткинс допускает переход в «Арсенал». Форвард «Виллы» болел за «канониров» в детстве (Daily Mail)

Олли Уоткинс не прочь поиграть за «Арсенал».

Daily Mail пишет, что форвард «Астон Виллы » не против перехода в состав «канониров» в том случае, если клубы договорятся. Он болел за лондонцев в детстве.

Хотя «Арсенал » обдумывает, делать ли бирмингемцам второе предложение, в случае переезда Джона Дурана в Саудовскую Аравию крайне маловероятно, что те отпустят еще и Уоткинса .