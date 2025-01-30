«Астон Вилла» отклонит новое предложение «Арсенала» по Уоткинсу. Бирмингемцы сфокусированы на продаже Дурана в «Аль-Наср» (Фабрицио Романо)

«Астон Вилла» отклонит новое предложение «Арсенала» по Олли Уоткинсу.

Ранее стало известно , что лондонский клуб был готов заплатить за 29-летнего форварда 60 миллионов фунтов.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хочет, чтобы Уоткинс остался. Клуб не устроила сумма первого предложения, а также утечка информации о переговорах в преддверии матча Лиги чемпионов.

Сообщается, что «Астон Вилла » сейчас полностью сфокусирована на трансфере Джона Дурана в «Аль-Наср» за 77+13 миллионов евро.

В текущем сезоне Уоткинс провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.