«Астон Вилла» отклонит новое предложение «Арсенала» по Уоткинсу. Бирмингемцы сфокусированы на продаже Дурана в «Аль-Наср» (Фабрицио Романо)
«Астон Вилла» отклонит новое предложение «Арсенала» по Олли Уоткинсу.
Ранее стало известно, что лондонский клуб был готов заплатить за 29-летнего форварда 60 миллионов фунтов.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери хочет, чтобы Уоткинс остался. Клуб не устроила сумма первого предложения, а также утечка информации о переговорах в преддверии матча Лиги чемпионов.
Сообщается, что «Астон Вилла» сейчас полностью сфокусирована на трансфере Джона Дурана в «Аль-Наср» за 77+13 миллионов евро.
В текущем сезоне Уоткинс провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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