«Арсенал» предлагал 60 млн фунтов за Уоткинса. «Астон Вилла» отказала, посчитав предложение несвоевременным
«Арсенал» не смог подписать Олли Уоткинса.
Лондонцы сделали официальное предложение о трансфере нападающего «Астон Виллы» за 60 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо.
«Вилла» ответила отказом, поскольку посчитала предложение несвоевременным – оно поступило накануне решающего матча общего этапа Лиги чемпионов.
В текущем сезоне АПЛ Уоткинс провел 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных пасов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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