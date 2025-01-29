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«Арсенал» предлагал 60 млн фунтов за Уоткинса. «Астон Вилла» отказала, посчитав предложение несвоевременным

«Арсенал» не смог подписать Олли Уоткинса.

Лондонцы сделали официальное предложение о трансфере нападающего «Астон Виллы» за 60 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. 

«Вилла» ответила отказом, поскольку посчитала предложение несвоевременным – оно поступило накануне решающего матча общего этапа Лиги чемпионов. 

В текущем сезоне АПЛ Уоткинс провел 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных пасов. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Англия
logoОлли Уоткинс
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