«Арсенал» предлагал 60 млн фунтов за Уоткинса. «Астон Вилла» отказала, посчитав предложение несвоевременным

«Арсенал» не смог подписать Олли Уоткинса.

Лондонцы сделали официальное предложение о трансфере нападающего «Астон Виллы » за 60 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо.

«Вилла» ответила отказом, поскольку посчитала предложение несвоевременным – оно поступило накануне решающего матча общего этапа Лиги чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ Уоткинс провел 23 матча, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных пасов. Его статистика – здесь .