«Фиорентина» договорилась об аренде Дзаньоло – «Аталанта» досрочно вернет вингера «Галатасараю». «Фиалки» также обсуждают с «Ювентусом» Фаджоли
Николо Дзаньоло перейдет в «Фиорентину».
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «фиалки» договорились с «Аталантой» о том, что бергамаски досрочно прервут аренду вингера, после чего «Галатасарай» вновь отправит того в Италию. Сейчас стороны улаживают последние детали, в том числе касательно обязательного выкупа по достижении футболистом определенного числа матчей.
Ожидается, что в общей сложности «Фиорентина» заплатит за аренду и выкуп Дзаньоло 16-17 млн евро.
Также она намерена в ближайшее время обсудить с «Ювентусом» аренду Николо Фаджоли – возможно, тоже с обязательным выкупом полузащитника.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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