«Фиорентина» договорилась об аренде Дзаньоло – «Аталанта» досрочно вернет вингера «Галатасараю». «Фиалки» также обсуждают с «Ювентусом» Фаджоли

Николо Дзаньоло перейдет в «Фиорентину».

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что «фиалки» договорились с «Аталантой» о том, что бергамаски досрочно прервут аренду вингера, после чего «Галатасарай » вновь отправит того в Италию. Сейчас стороны улаживают последние детали, в том числе касательно обязательного выкупа по достижении футболистом определенного числа матчей.

Ожидается, что в общей сложности «Фиорентина » заплатит за аренду и выкуп Дзаньоло 16-17 млн евро.

Также она намерена в ближайшее время обсудить с «Ювентусом » аренду Николо Фаджоли – возможно, тоже с обязательным выкупом полузащитника.