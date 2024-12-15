Гасперини о Дзаньоло: «Он провоцирует фанатов соперника, когда забивает – это неприемлемо. Ликование Николо зажгло стадион «Кальяри»
Джан Пьеро Гасперини считает, что Николо Дзаньоло слишком бурно празднует голы.
Дзаньоло стал автором победного гола «Аталанты» в матче 16-го тура Серии А против «Кальяри» (1:0).
«Неприемлемо, что он провоцирует фанатов соперника каждый раз, когда забивает, это происходит уже во второй раз.
«Кальяри» получил удар, и своим ликованием [Дзаньоло] зажег весь стадион», – сказал главный тренер «Аталанты».
Дзаньоло снял футболку, празднуя гол «Роме». Он 4,5 года провел в римском клубе
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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