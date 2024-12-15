Гасперини о Дзаньоло: «Он провоцирует фанатов соперника, когда забивает – это неприемлемо. Ликование Николо зажгло стадион «Кальяри»

Джан Пьеро Гасперини считает, что Николо Дзаньоло слишком бурно празднует голы.

Дзаньоло стал автором победного гола «Аталанты» в матче 16-го тура Серии А против «Кальяри » (1:0).

«Неприемлемо, что он провоцирует фанатов соперника каждый раз, когда забивает, это происходит уже во второй раз.

«Кальяри» получил удар, и своим ликованием [Дзаньоло] зажег весь стадион», – сказал главный тренер «Аталанты».

Дзаньоло снял футболку, празднуя гол «Роме». Он 4,5 года провел в римском клубе