Дзаньоло снял футболку, празднуя гол «Роме». Он 4,5 года провел в римском клубе

Николо Дзаньоло эмоционально отпраздновал гол в ворота бывшей команды.

Полузащитник «Аталанты» поразил ворота «Ромы» в концовке матча 14-го тура Серии А (2:0).

Празднуя гол, Дзаньоло снял футболку и подбежал к болельщикам бергамасков. За это он получил желтую карточку.

Напомним, Николо четыре с половиной года провел в римской команде, после чего перешел в «Галатасарай». За «Аталанту» он играет на правах аренды из турецкого клуба.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»