Президент RFEF о деле Негрейры: «Прискорбная, унизительная ситуация, станет стыдно, если все подтвердится в суде. Убежден, что не было влияния на судейство, но люди этим воспользовались»
Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
«Это была прискорбная, унизительная ситуация, у меня нет слов, чтобы ее описать. Если в суде станет известно, что это так, мне станет стыдно.
Я убежден в том, что не было никакого влияния на судейство. Другое дело, что люди этим воспользовались. Но я полностью доверяю судейскому корпусу, и тем, кто там работает», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Лусан в подкасте El Cafelito.
Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий