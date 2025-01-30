Президент RFEF о деле Негрейры: «Прискорбная, унизительная ситуация, станет стыдно, если все подтвердится в суде. Убежден, что не было влияния на судейство, но люди этим воспользовались»

Президент RFEF Рафаэль Лусан высказал мнение о деле Негрейры.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Это была прискорбная, унизительная ситуация, у меня нет слов, чтобы ее описать. Если в суде станет известно, что это так, мне станет стыдно.

Я убежден в том, что не было никакого влияния на судейство. Другое дело, что люди этим воспользовались. Но я полностью доверяю судейскому корпусу, и тем, кто там работает», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Лусан в подкасте El Cafelito.

Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»