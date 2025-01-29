Лапорта не стал комментировать слова главы RFEF о Пересе и судьях: «Я не понял ни одного вопроса, потому что вы задали их все сразу»
Жоан Лапорта не стал комментировать слова главы RFEF о Флорентино Пересе.
Напомним, президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявил: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров».
Президент «Барселоны» сегодня посетил традиционную трапезу менеджеров перед матчем Лиги чемпионов с «Аталантой». Когда он вышел из автомобиля, его окружили журналисты, которые попросили прокомментировать слова Лусана.
«Я не понял ни одного вопроса, потому что вы задали их все сразу. Добрый вечер», – ответил Лапорта.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: OneFootball
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