«Аль-Наср» предложил 65 млн евро за Митому. «Брайтон» не продал вингера

«Брайтон» не отпустил Каору Митому в Саудовскую Аравию.

По информации The Athletic, «Аль-Наср » сделал официальное предложение о трансфере вингера «чаек» за 65 миллионов евро.

Английский клуб отказался продавать 27-летнего японца.

В текущем сезоне АПЛ Митома провел 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь .