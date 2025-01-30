«Аль-Наср» предложил 65 млн евро за Митому. «Брайтон» не продал вингера
«Брайтон» не отпустил Каору Митому в Саудовскую Аравию.
По информации The Athletic, «Аль-Наср» сделал официальное предложение о трансфере вингера «чаек» за 65 миллионов евро.
Английский клуб отказался продавать 27-летнего японца.
В текущем сезоне АПЛ Митома провел 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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