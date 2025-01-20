Вингер «Брайтона» Митома – рекордсмен среди японцев по голам и ассистам в АПЛ (15+12)
Каору Митома забил победный мяч и сделал результативную передачу в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:1).
Вингер «Брайтона» стал рекордсменом среди японских игроков по голам и ассистам в истории АПЛ. На счету 27-летнего футболиста 15 мячей и 12 голевых пасов за карьеру в турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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