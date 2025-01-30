Президент RFEF болеет за «Сельту»: «Мне нравится «Реал», самый успешный клуб в мире, но я не фанат. «Барса» проделывает большую работу, симпатизирую «Атлетико»

Президент RFEF рассказал, что болеет за «Сельту».

«Я сам оттуда, это всегда была моя команда.

Я говорил, что «Реал» – самый успешный клуб в мире. Мне нравится этот клуб, но я не фанат «Мадрида » как такового. Но повторяю, что Флорентино [Перес ] проделал большую работу в «Реале».

Я не хочу этого скрывать, в жизни нужно быть честным, и в этом тоже. Я думаю, что президент RFEF должен говорить ясно обо всем. Я также испытываю симпатию к «Атлетико », он страдал, а сегодня на него смотрят во всем мире. У Флорентино все хорошо. «Реал» – самый ценный клуб в мире.

Я также хотел сказать по поводу «Барселоны», что у меня очень хорошие отношения с Лапортой . Клуб был почти в руинах, они проделывают большую работу с рычагами или как вы это называете», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан в подкасте El Cafelito.