Президент RFEF болеет за «Сельту»: «Мне нравится «Реал», самый успешный клуб в мире, но я не фанат. «Барса» проделывает большую работу, симпатизирую «Атлетико»
«Я сам оттуда, это всегда была моя команда.
Я говорил, что «Реал» – самый успешный клуб в мире. Мне нравится этот клуб, но я не фанат «Мадрида» как такового. Но повторяю, что Флорентино [Перес] проделал большую работу в «Реале».
Я не хочу этого скрывать, в жизни нужно быть честным, и в этом тоже. Я думаю, что президент RFEF должен говорить ясно обо всем. Я также испытываю симпатию к «Атлетико», он страдал, а сегодня на него смотрят во всем мире. У Флорентино все хорошо. «Реал» – самый ценный клуб в мире.
Я также хотел сказать по поводу «Барселоны», что у меня очень хорошие отношения с Лапортой. Клуб был почти в руинах, они проделывают большую работу с рычагами или как вы это называете», – сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан в подкасте El Cafelito.
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