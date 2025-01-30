Президент RFEF о поведении Лапорты на Суперкубке: «Оскорбил некоторых руководителей в ложе, как мне рассказали. Он извинился по-своему, сказал, что футбол – это страсть и его нужно понять»

Президент RFEF высказался о поведении Жоана Лапорты во время Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» бурно отреагировал на разрешение Высшего совета по спорту (CSD) временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Находясь в ложе короля Абдаллы на матче полуфинала Суперкубка Испании, Лапорта несколько раз выкрикнул «сукины дети», а также оскорблял «бесстыжих людей» и пинал некоторые предметы в помещении. Королевская испанская федерация футбола (RFEF) начала предварительное расследование в связи с поведением Лапорты.

«Лапорта оскорбил некоторых руководителей RFEF в ложе. Не меня. Были свидетели из журналистской среды, и руководители также рассказали мне об этом.

Я не знаю о пинке. Я приветствовал судей в раздевалке, когда это произошло. Было напряжение, но это футбол.

Потом он извинился по-своему, сказав, что футбол – это страсть и его нужно понять. Это футбол, мы попытаемся вернуться в прежнее русло», – сказал Рафаэль Лусан в подкасте El Cafelito.

Выкрики Лапорты «сукины дети» и «бесстыжие» могли быть адресованы RFEF и Ла Лиге за отказ в регистрации Ольмо и Виктора. Федерация расследует поведение президента «Барсы»