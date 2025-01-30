«Торино» арендовал хавбека «Лейпцига» Элмаза с правом выкупа за 18 млн евро
Элиф Элмаз перешел в «Торино» из «РБ Лейпциг».
Итальянский клуб объявил о подписании 25-летнего полузащитника на правах аренды с возможностью выкупа. По информации журналиста Sky Sport Филиппа Хинце, полноценный трансфер обойдется туринцам в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Элмаз провел 2 матча и не отличился результативными действиями. Подробную статистику игрока сборной Северной Македонии можно найти здесь.
Фото: https://www.torinofc.it/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торино»
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