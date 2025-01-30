«Барса» может не вернуться на «Камп Ноу» в этом сезоне. Клуб запросил у городского совета продление эксплуатации «Олимпик Льюис Компанис» до 20 мая

«Барселона» может не вернуться на «Камп Ноу» в нынешнем сезоне.

Каталонский клуб обратился в городской совет Барселоны с просьбой продлить эксплуатацию стадиона «Олимпик Льюис Компанис » до конца сезона.

Marca сообщает, что работы по реконструкции «Камп Ноу» идут с существенным опозданием по сравнению с установленными сроками. Отмечается, что внутри клуба ведутся дискуссии о целесообразности возвращения на стадион в текущем сезоне.

«Барселона » намерена запросить продление срока использования «Олимпик Льюис Компанис» до 20 мая, несмотря на то, что клуб по-прежнему нацелен на проведение матчей на «Камп Ноу » в этом сезоне.

Клуб понимает, что предварительное бронирование помещения на музыкальное мероприятие начиная с мая маловероятно. Таким образом, у «Барселоны» появляется возможность провести финальный матч Ла Лиги в этом сезоне на «Олимпик Льюис Компанис».

Клуб хотел бы еще раз подчеркнуть, что их главным приоритетом является проведение матчей на стадионе «Камп Ноу» ближе к концу этого сезона, и для достижения этой цели будут приложены дальнейшие усилия», – говорится в заявлении «Барселоны».