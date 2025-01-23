«Барса» рассматривает проведение матча с «Реалом» за границей на случай, если «Камп Ноу» не будет готов принять класико в мае
Каталонский клуб изучает возможность проведения следующего класико в рамках Ла Лиги за пределами страны. Об этом сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya.
Этот вариант рассматривается на тот случай, если работы на «Камп Ноу» не будут завершены к моменту проведения этого матча. В «Барселоне» считают, что такая игра должна проходить на стадионе с большой вместимостью и с наилучшими условиями.
«Блауграна» должна принять «Реал» 11 мая. Каталонцы продлили аренду стадиона «Монтжуик» до конца апреля, но вряд ли смогут играть на нем в мае – там запланирована серия концертов, которые будет очень сложно отменить.
«Барса» еще не сообщала Ла Лиге и Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о своем плане «Б», поскольку верит, что «Камп Ноу» будет готов принять эту игру. Решение о переносе матча за границу должны одобрить эти организации.
Отвечая на запрос прессы, в клубе заявили, что в этой ситуации пока слишком много неизвестных.
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