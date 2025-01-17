Матчей на «Камп Ноу» не будет до мая. «Барселона» продлила абонементы на «Олимпик Льюис Компанис» до 23 апреля

«Барселона» до мая не сможет сыграть на «Камп Ноу».

«Блауграна» сегодня объявила о продлении срока действия абонементов, позволяющих посещать игры на «Олимпик Льюис Компанис », до 23 апреля. Это касается как матчей Ла Лиги , так и Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Это уже второе продление в текущем сезоне. Первое затрагивало январские игры.

Источники ESPN отмечают , что проведение матчей на «Камп Ноу» в мае не исключено, однако есть вероятность, что команда так и завершит сезон на нынешнем стадионе.

На втором ярусе «Камп Ноу» пришлось провести больше работ, чем ожидалось, а на правильную укладку поля необходимо до трех месяцев, причем этот процесс начнут только в феврале.

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