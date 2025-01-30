Куртуа о возвращении в сборную Бельгии: «Всегда хотел сыграть на ЧМ-2026, но возник конфликт с Тедеско – в итоге я оказался прав. Говорил с Гарсией по телефону, посмотрим, вызовет ли он меня»
Ранее новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил, что заинтересован в возвращении голкипера в национальную команду. Куртуа заявлял, что не будет играть за сборную, пока ее тренирует Доменико Тедеско.
– На данный момент я мало что могу сказать. Я поговорил с Гарсией по телефону. Он приедет в Мадрид в ближайшее время.
В команде никогда не было проблем. Конфликт был только с бывшим тренером, но я, вероятно, вернусь к этому на пресс-конференции.
Моя цель – получить шанс сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда имел это в виду, но у меня был конфликт с предыдущим тренером сборной. В конце концов, я оказался прав.
– Сыграете ли против Украины [в Лиге наций]?
– Посмотрим, вызовет ли меня тренер, – сказал вратарь «Реала» в интервью VTM.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий