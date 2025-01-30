Куртуа о возвращении в сборную Бельгии: «Всегда хотел сыграть на ЧМ-2026, но возник конфликт с Тедеско – в итоге я оказался прав. Говорил с Гарсией по телефону, посмотрим, вызовет ли он меня»

Тибо Куртуа заявил, что хотел бы сыграть на ЧМ-2026.

Ранее новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия заявил , что заинтересован в возвращении голкипера в национальную команду. Куртуа заявлял, что не будет играть за сборную, пока ее тренирует Доменико Тедеско .

– На данный момент я мало что могу сказать. Я поговорил с Гарсией по телефону. Он приедет в Мадрид в ближайшее время.

В команде никогда не было проблем. Конфликт был только с бывшим тренером, но я, вероятно, вернусь к этому на пресс-конференции.

Моя цель – получить шанс сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Я всегда имел это в виду, но у меня был конфликт с предыдущим тренером сборной. В конце концов, я оказался прав.

– Сыграете ли против Украины [в Лиге наций]?

– Посмотрим, вызовет ли меня тренер, – сказал вратарь «Реала» в интервью VTM.