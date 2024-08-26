Азар – лучший бельгийский футболист в истории по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Лукаку – 7-й, Куртуа – 10-й

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Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом в истории по версии FourFourTwo.

В рейтинг британского журнала вошли 32 игрока из Бельгии. Азар, выступавший за «Лилль», «Челси» и «Реал», занял первое место. 

Топ-10 выглядит так:

1. Эден Азар;

2. Кевин де Брюйне;

3. Поль Ван Химст;

4. Энцо Шифо;

5. Ян Кулеманс;

6. Венсан Компани;

7. Ромелу Лукаку;

8. Бернард Ворхоф;

9. Жозеф Мерманс;

10. Тибо Куртуа.

74 комментария
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Ну судя потому какой конец карьеры был у Азара... Да и вообще в целом... Де Брюйне с отрывом должен быть на первом месте. По чемпионствам, требл и т.д и т. п
+199
-30
+169
Кевин ниже жирного????
+49
-11
+38
Бред. Где великий Жан-Мари Пфафф, один из лучших голкиперов мира 80-х? Если даже его партнер по сборной Ян Кулеманс на 5-м месте, то Пфафф-то однозначно будет покруче Кулеманса (и Шифо впридачу).
+41
-3
+38
У 442 рейтинги всегда бредовые. Да, на момент игры в Челси Азар превосходил игрой КДБ, но эта вспышка длилась относительно недолго. Из того поколения стабильно самым лучшим был Кевин, затем Куртуа (при всей моей нелюбви к нему) и только потом Азар.

Лукаку есть в списке, но нет Мпензы. Глупости
+39
-11
+28
Ответ almas almas
Комментарий скрыт
Азар бургеры в одиночку съедал, а КДБ так не может:)
+45
-18
+27
Ответ Aristokrat_13
У 442 рейтинги всегда бредовые. Да, на момент игры в Челси Азар превосходил игрой КДБ, но эта вспышка длилась относительно недолго. Из того поколения стабильно самым лучшим был Кевин, затем Куртуа (при всей моей нелюбви к нему) и только потом Азар. Лукаку есть в списке, но нет Мпензы. Глупости
Про Мпензу это какой-то прикол же, надеюсь?) Лукаку, конечно, критических стрел поднабрал за последнее время, как и критических килограммов, но заслуженность его нахождения в этом списке довольно сложно подвергать сомнению хотя бы за счёт выдающейся статистики, наработанной в один из самых примечательных периодов в истории сборной.
Мпенза ни по каким параметрам и близко стоять не может с Лукаку. Ни клубной карьерой, ни карьерой в сборной (это, наверное, первичный параметр для данного рейтинга), ни значением для сборной, ни успешностью периода пребывания в сборной, да вообще ничем. Мпенза тут может быть только ради понта, что вот, был такой Мпенза, я его знаю, вот это был игрок, не то, что эти ваши, современные... Хотя на деле Мпенза был в лучшем случае небесталанным игроком выше среднего, и никогда он в клубном футболе не рассматривался всерьёз как топ-игрок. Статистика тут в подтверждение, хорошая разве что в "Стандарте" сезончик, в Шальке играл неплохо, но не более того.
Поэтому я надеюсь, что я просто не выкупил хорошую здоровую иронию, и сижу тут понапрасну расписываю очевидные вещи.
+24
0
+24
Ответ Aristokrat_13
У 442 рейтинги всегда бредовые. Да, на момент игры в Челси Азар превосходил игрой КДБ, но эта вспышка длилась относительно недолго. Из того поколения стабильно самым лучшим был Кевин, затем Куртуа (при всей моей нелюбви к нему) и только потом Азар. Лукаку есть в списке, но нет Мпензы. Глупости
Долго не долго,вспышка не вспышка,но Азар на четвертом месте в списке футболистов чаще всего становившихся игроком матча.
Месси - 395
Роналду - 176
Ибрагимович - 114
Азар - 101
Левандовски - 97

Ну и Азар был ярче,делал шоу как говорится,а таких всегда ставят выше в рейтингах. Роналдо или Роналдиньо тоже блистали не долго,но что это меняет. Как по мне АзарКуртуаДеБрюйнеКомпани их можно вчетвером на одну строчку ставить,а дальше дело вкуса.
+26
-3
+23
По таланту, не реализованному до конца, Азар может и первый. А так Де Брюйне лучший, смог выжать максимум из своего таланта. Жаль, что Бельгии не повезло на крупных турнирах. На ЧМ-2018 могли бы и быть выше, если бы не французы.
+20
-2
+18
Нет ни Пфаффа, ни Прюдомма
+12
0
+12
А где Пфафф? Где Жан - Мари Пфафф!
+12
-1
+11
Ответ almas almas
Комментарий скрыт
А КДБ решал судьбы чемпионатов, а не матчей.
+15
-5
+10
Где Ван Бюйтен?
+8
-1
+7
Ответ deimon7.7
Где Ван Бюйтен?
Ломбертса тоже не хватает
+8
-1
+7
Ответ Денис Жалала
вы че прикалываетесь? где Азар и где Де Брюйне. КДБ однозначно лучший плеймейкер поколения и вообще один из лучших игроков в истории АПЛ. Достаточно посмотреть на МС в прошлом сезоне во время его травмы и после возвращения.
Азар четвëртый в истории по количеству наград лучшему игроку матча. Этакий бельгийский Роналдиньо. Таких всегда любят. Да и вклад Азара в бронзу Бельгии на ЧМ-2018 выше, чем у КДБ.
+6
0
+6
Давайте согласимся, что рейтинг 442 составляется по принципу кликбейта. Чем страннее выбор, тем лучше для них. Ну какой Азар? 🤦🏻‍♂️
+6
0
+6
Ответ almas almas
Комментарий скрыт
КДБ за карьеру столько матчей решил, что не сосчитать
+9
-4
+5
Ответ Cruel Snake
Ну судя потому какой конец карьеры был у Азара... Да и вообще в целом... Де Брюйне с отрывом должен быть на первом месте. По чемпионствам, требл и т.д и т. п
КДБ никчемен в сборной, это факт. Азар же на пике на своем горбу эту сборную тащил (и дотащил до 3 места)
+7
-2
+5
Ответ Aristokrat_13
У 442 рейтинги всегда бредовые. Да, на момент игры в Челси Азар превосходил игрой КДБ, но эта вспышка длилась относительно недолго. Из того поколения стабильно самым лучшим был Кевин, затем Куртуа (при всей моей нелюбви к нему) и только потом Азар. Лукаку есть в списке, но нет Мпензы. Глупости
Азар в Челси провел отличных 7 лет, плюс топовый сезон в Лилле. Для того чтобы ставить его выше КДБ конечн маловато, но и вспышкой назвать не получится
+5
0
+5
Ответ Iks Zet
То есть факт что их два брата, и оба за сборную играли, не в курсе, да?))
Ооо, да тут коварные пацаны-энциклопедисты напирают, некуда деваться.
Побольше смайлов, братец, так будет ещё убедительнее.
Вот скажи мне, как тот факт, что я говорю, разумеется, лишь об одном из них, говорит о том, что я не знаю и о втором? Не кажется ли тебе логичным, что говорю я о наиболее успешном из братьев, об Эмиле, которого хоть и по-прежнему неуместно сравнивать с Лукаку, но сравнивать с Лукаку Мбо уже неуместно втройне, поэтому я предпочёл, конечно, ограничиться одним. У Эмиля карьера поярче и в клубах, и за сборную он позабивал побольше, о Мбо в сравнении с Лукаку говорить вообще шизофренично, но я, видимо, должен был говорить об обоих и привести в пример весьма удручающую статистику за сборную и Мбо, чтобы показать, что с Лукаку не сравнится не только лучший из Мпенз, но ещё и худший из них. Нет, не познать нам этих парадоксов!
Ты хотел, чтоб я это сделал? Ну вот я почти уже сделал. Что, теперь хоть один из Мпенз стал выглядетль лучше Лукаку? Оба форварды. У Эмиля за сборную 19 в 57, у Мбо 3 в 56, про клубную карьеру Эмиля я вкратце упомянул, у Мбо она ещё скромнее, гугл в помощь, там основные достижения в бельгийском чемпе том же, только и там ни одного реально статистически сильного сезона. Лукаку не царь в алмазах, но у него были реально сильные сезоны за "Эвертон", за "Интер", его средние сезоны являлись бы сильнейшими для Эмиля в любой его период, про Мбо опять же смолчим, ну а про сборную всё ещё проще: 119 игр 85 голов. 85. против 19 в 57 у Эмиля и 3 в 56 у Мбо. Это форварды. Даже если умножить их на два, дабы искусственно вытянуть на примерно равное количество матчей, там всё равно пропасть, и где об Эмиле говорить неуместно, о Мбо - смешно даже просто подумать. Но ты настоял подумать о втором. Отлично. Подумали, расписали. И что тебе это дало?
+5
0
+5
Что-то маловато звезд 1980-х
+4
0
+4
вы че прикалываетесь? где Азар и где Де Брюйне.
КДБ однозначно лучший плеймейкер поколения и вообще один из лучших игроков в истории АПЛ. Достаточно посмотреть на МС в прошлом сезоне во время его травмы и после возвращения.
+6
-2
+4
Ответ Олег_Пенза
По таланту, не реализованному до конца, Азар может и первый. А так Де Брюйне лучший, смог выжать максимум из своего таланта. Жаль, что Бельгии не повезло на крупных турнирах. На ЧМ-2018 могли бы и быть выше, если бы не французы.
Азар, как игрок сборной всегда был сильнее кдб, может это повлияло
+4
0
+4
Ответ Артур Артур
Нет ни Пфаффа, ни Прюдомма
Эти миллениалы совсем оборзели!
+4
0
+4
Ответ Kitson75
А где Пфафф? Где Жан - Мари Пфафф!
это которая инструктор по вождению у спанч боба?
+4
-1
+3
Жан-Мишель Прюдомм: Ачо вымысле?
+3
0
+3
Азар был ярче, но КБД ещё играет. Мне ближе Кевин , он тоже может организовать гол на ровном месте, но он цпз
+3
0
+3
Кевина смело можно в список лучших в истории ставить, а они его среди бельгийцев не посчитали лучшим...
+2
0
+2
Серьезно сейчас? Трудяга КДБ до 40 лет будет раздавать сумасшедшие пасы и решать исход матчей. Пингвин уже на пенсии. Рейтинг составлял компьютер Opta(ёпта)?
+2
0
+2
Ответ Kanye East_1116222356
Бред, К.Д.Б. первый азар даже ЛЧ не брал. лакака выше Куртуа это шутка?
Победитель лиги чемпионов УЕФА 21/22
+2
0
+2
Ответ larssovic
Филипп Альбер был одним из лучших защитников в 90-х
а Эрик Геретс в 80-х
+2
0
+2
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