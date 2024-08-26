Азар – лучший бельгийский футболист в истории по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Лукаку – 7-й, Куртуа – 10-й
Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом в истории по версии FourFourTwo.
В рейтинг британского журнала вошли 32 игрока из Бельгии. Азар, выступавший за «Лилль», «Челси» и «Реал», занял первое место.
Топ-10 выглядит так:
1. Эден Азар;
2. Кевин де Брюйне;
3. Поль Ван Химст;
4. Энцо Шифо;
5. Ян Кулеманс;
6. Венсан Компани;
7. Ромелу Лукаку;
8. Бернард Ворхоф;
9. Жозеф Мерманс;
10. Тибо Куртуа.
Лукаку есть в списке, но нет Мпензы. Глупости
Мпенза ни по каким параметрам и близко стоять не может с Лукаку. Ни клубной карьерой, ни карьерой в сборной (это, наверное, первичный параметр для данного рейтинга), ни значением для сборной, ни успешностью периода пребывания в сборной, да вообще ничем. Мпенза тут может быть только ради понта, что вот, был такой Мпенза, я его знаю, вот это был игрок, не то, что эти ваши, современные... Хотя на деле Мпенза был в лучшем случае небесталанным игроком выше среднего, и никогда он в клубном футболе не рассматривался всерьёз как топ-игрок. Статистика тут в подтверждение, хорошая разве что в "Стандарте" сезончик, в Шальке играл неплохо, но не более того.
Поэтому я надеюсь, что я просто не выкупил хорошую здоровую иронию, и сижу тут понапрасну расписываю очевидные вещи.
Месси - 395
Роналду - 176
Ибрагимович - 114
Азар - 101
Левандовски - 97
Ну и Азар был ярче,делал шоу как говорится,а таких всегда ставят выше в рейтингах. Роналдо или Роналдиньо тоже блистали не долго,но что это меняет. Как по мне АзарКуртуаДеБрюйнеКомпани их можно вчетвером на одну строчку ставить,а дальше дело вкуса.
Побольше смайлов, братец, так будет ещё убедительнее.
Вот скажи мне, как тот факт, что я говорю, разумеется, лишь об одном из них, говорит о том, что я не знаю и о втором? Не кажется ли тебе логичным, что говорю я о наиболее успешном из братьев, об Эмиле, которого хоть и по-прежнему неуместно сравнивать с Лукаку, но сравнивать с Лукаку Мбо уже неуместно втройне, поэтому я предпочёл, конечно, ограничиться одним. У Эмиля карьера поярче и в клубах, и за сборную он позабивал побольше, о Мбо в сравнении с Лукаку говорить вообще шизофренично, но я, видимо, должен был говорить об обоих и привести в пример весьма удручающую статистику за сборную и Мбо, чтобы показать, что с Лукаку не сравнится не только лучший из Мпенз, но ещё и худший из них. Нет, не познать нам этих парадоксов!
Ты хотел, чтоб я это сделал? Ну вот я почти уже сделал. Что, теперь хоть один из Мпенз стал выглядетль лучше Лукаку? Оба форварды. У Эмиля за сборную 19 в 57, у Мбо 3 в 56, про клубную карьеру Эмиля я вкратце упомянул, у Мбо она ещё скромнее, гугл в помощь, там основные достижения в бельгийском чемпе том же, только и там ни одного реально статистически сильного сезона. Лукаку не царь в алмазах, но у него были реально сильные сезоны за "Эвертон", за "Интер", его средние сезоны являлись бы сильнейшими для Эмиля в любой его период, про Мбо опять же смолчим, ну а про сборную всё ещё проще: 119 игр 85 голов. 85. против 19 в 57 у Эмиля и 3 в 56 у Мбо. Это форварды. Даже если умножить их на два, дабы искусственно вытянуть на примерно равное количество матчей, там всё равно пропасть, и где об Эмиле говорить неуместно, о Мбо - смешно даже просто подумать. Но ты настоял подумать о втором. Отлично. Подумали, расписали. И что тебе это дало?
КДБ однозначно лучший плеймейкер поколения и вообще один из лучших игроков в истории АПЛ. Достаточно посмотреть на МС в прошлом сезоне во время его травмы и после возвращения.