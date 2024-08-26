Азар – лучший бельгийский футболист в истории по версии FourFourTwo. Де Брюйне – 2-й, Лукаку – 7-й, Куртуа – 10-й

Эден Азар признан лучшим бельгийским футболистом в истории по версии FourFourTwo.

В рейтинг британского журнала вошли 32 игрока из . Азар, выступавший за « », « » и « », занял первое место.

Топ-10 выглядит так:

1. Эден Азар;

2. Кевин де Брюйне;

3. Поль Ван Химст;

4. Энцо Шифо;

5. Ян Кулеманс;

6. Венсан Компани;

7. Ромелу Лукаку;

8. Бернард Ворхоф;

9. Жозеф Мерманс;

10. Тибо Куртуа.