Гарсия надеется на возвращение Куртуа в сборную Бельгии: «Тибо – лучший вратарь мира. Поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь пообщаться с игроками»

Руди Гарсия хочет, чтобы Тибо Куртуа вернулся в сборную Бельгии.

«Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии . У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные», – сказал новый тренер сборной Бельгии.

Гарсия также надеется на возвращение Ромелу Лукаку и Кевина де Брюйне .

«Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной. Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным», – добавил француз.