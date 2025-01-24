Гарсия надеется на возвращение Куртуа в сборную Бельгии: «Тибо – лучший вратарь мира. Поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь пообщаться с игроками»
Руди Гарсия хочет, чтобы Тибо Куртуа вернулся в сборную Бельгии.
«Тибо Куртуа – один из величайших игроков в Бельгии. У нас еще есть хорошие вратари, но Тибо – лучший голкипер в мире, на мой взгляд. Было бы здорово рассчитывать на него. Сигналы положительные», – сказал новый тренер сборной Бельгии.
Гарсия также надеется на возвращение Ромелу Лукаку и Кевина де Брюйне.
«Я обязательно поеду в Мадрид, Манчестер и Неаполь, чтобы поговорить с игроками, которые могут сделать нас топ-сборной. Я всегда считал, что с самыми большими игроками легче всего работать. С ними можно быть прозрачным и честным», – добавил француз.
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