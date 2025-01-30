Газизов об армии: «Пошел на 2 недели, а остался на 22 месяца. Мужской коллектив, есть перегибы, но если ты не тюфтя, а мужик – ничего страшного не произойдет»

Шамиль Газизов рассказал о службе в армии.

– Был ли у вас вариант откосить от армии и мысли об этом? Или тогда такое даже не рассматривалось?

– Конечно, варианты были. Я спокойно мог не служить. Вообще. Не напрягаясь. Просто так ситуация сложилась. Шел 88-й год, я готовился к чемпионату Союза по пятиборью.

И в этот момент какая-то такая ситуация произошла, что я подумал: «Дай на две недели в армию схожу, послужу». Пошел на две недели, а остался там на 22 месяца. И честно скажу – даже рад, что так вышло.

В этот момент, когда оказался в армии, сам с собой – пришлось по-другому начинать жить. Я тогда обижался на все, но понимаю, что Всевышний сделал так, чтобы мне было лучше.

– Где служили?

– В Казахстане. «Есть на свете три дыры – Эмба, Кушка и Мары». Я в Эмбе служил. На точке 30 человек, офицеров нет, ничего нет. Такие воспоминания.

– Получается, с дедовщиной толком не столкнулись?

– Это мужской коллектив. Я понимаю, перегибы есть. Но если ты умеешь вести себя, если ты не тюфтя, а мужик, парень, ничего страшного не произойдет. Вот ничего.

Понятно, есть, скажем так, уроды, балбесы, которые служили и имели внутренние свои проблемы. А в основном старослужащие – нормальные. Да, ты помоложе, но что делать: если у тебя есть внутренний стержень, все будет как надо.

– Приходилось с чем-то экстремальным сталкиваться?

– Нет. Кто служил со мной, знают, что я очень хорошо служил. Я там не легендой был, но все неплохо прошло, – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов .

Газизов об СССР: «С трепетом вспоминаю – жил с мыслью, что родился в величайшей стране. Были мощь и патриотизм. У кого имелись мозги и правильная жилка, жили хорошо»