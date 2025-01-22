Газизов проиграл суд с Федуном по делу о расписке: «Все претензии признаны несостоятельными»
Шамиль Газизов проиграл судебный спор с Леонидом Федуном.
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. После увольнения из клуба он подавал несколько исков к клубу и его бывшему владельцу.
В феврале 2024 года сообщалось, что стороны подпишут мировое соглашение по всем судебным делам, кроме дела с распиской Федуна – Газизов утверждал, что ему были обещаны 10% акций красно-белых.
Юрист Татьяна Завьялова, представлявшая интересы Федуна, рассказала об итогах судебного процесса.
«Сторона Газизова сначала проиграла кассацию, а потом и в Верховном суде. Все претензии признаны несостоятельными. Таким образом, дело было окончательно закрыто, и мы можем эту историю забыть. Тем более у всех сторон данного процесса уже другие занятия», – заявила Завьялова.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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