«Что, если Холанд сломает ногу? Это риск – если партнер получает 500 тысяч фунтов в неделю, я бы просил 350-400». Профессор экономики Уилсон о новом контракте норвежца с «Ман Сити»

Профессор экономики Роб Уилсон оценил новый контракт Эрлинга Холанда.

Ранее 24-летний норвежец подписал с «Манчестер Сити » новое соглашение, рассчитанное до лета 2034 года. По неподтвержденной информации , он будет получать около 500 000 фунтов в неделю.

«Контракты, срок которых превышает 4-5 лет, сопряжены с невероятным риском. Что произойдет, если Холанд сломает ногу через три или четыре года и его карьера закончится? Он может просто сидеть, получая зарплату, и тогда у клуба возникнут огромные проблемы.

Это очень рискованный подход. Самая большая опасность заключается не в отдельном игроке и проблемах с ним, а в том, что это говорит остальным членам команды.

Как правило, это происходит в клубах более низкого уровня, когда у команды есть зарплатный лимит, а потом в нее приходит свободный агент, и лимит оказывается превышен. Тогда остальные начинают ориентироваться на новичка.

Если бы я был игроком и увидел, что Холанд получил контракт на девять с половиной лет, с зарплатой в полмиллиона фунтов в неделю, а я получаю 200 тысяч, то сказал бы, что хочу 350 или 400 тысяч», – сказал профессор экономики и футбольный финансовый эксперт Роб Уилсон в интервью Slingo.

Ширер о контракте Холанда до 2034-го: «Он не останется в «Ман Сити» так долго. Но тем, кто захочет его купить, придется выложить до хрена денег»