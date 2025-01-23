Ширер о контракте Холанда до 2034-го: «Он не останется в «Ман Сити» так долго. Но тем, кто захочет его купить, придется выложить до хрена денег»
Ранее норвежский форвард продлил соглашение с «Манчестер Сити» до конца июня 2034 года.
«Через девять с половиной лет ему будет 34. Я уверен, что Эрлинг побьет рекорд результативности в Премьер-лиге и, возможно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не собирается оставаться там девять с половиной лет.
Думаю, и для него, и для клуба новый контракт выгоднее с финансовой точки зрения – Холанд получит больше денег, а «Манчестер Сити» защитит свой актив.
Если кто-то захочет его купить, им придется выложить до хрена денег», – сказал экс-игрок «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер.
Ширеру принадлежит рекорд АПЛ по забитым голам – 260. У Холанда 80 мячей в чемпионате Англии за 2,5 сезона.
Что окружало рекордный контракт Холанда: согласовали еще в сентябре, Пеп и его метания никак не влияли
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий