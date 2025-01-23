Ширер о контракте Холанда до 2034-го: «Он не останется в «Ман Сити» так долго. Но тем, кто захочет его купить, придется выложить до хрена денег»

Алан Ширер прокомментировал новый контракт Эрлинга Холанда.

Ранее норвежский форвард продлил соглашение с «Манчестер Сити» до конца июня 2034 года.

«Через девять с половиной лет ему будет 34. Я уверен, что Эрлинг побьет рекорд результативности в Премьер-лиге и, возможно, сделает это через пять или шесть лет. Но он не собирается оставаться там девять с половиной лет.

Думаю, и для него, и для клуба новый контракт выгоднее с финансовой точки зрения – Холанд получит больше денег, а «Манчестер Сити » защитит свой актив.

Если кто-то захочет его купить, им придется выложить до хрена денег», – сказал экс-игрок «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер .

Ширеру принадлежит рекорд АПЛ по забитым голам – 260. У Холанда 80 мячей в чемпионате Англии за 2,5 сезона.

Что окружало рекордный контракт Холанда: согласовали еще в сентябре, Пеп и его метания никак не влияли