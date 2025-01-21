Холанд не думал о 115 нарушениях «Сити», продлевая контракт: «Мне не стоит много говорить об этом. Клуб знает, что делает, уверен»
Эрлинг Холанд заявил, что не думал о финансовых нарушениях «Сити».
Норвежский форвард продлил контракт с «горожанами» до 2034 года. Сообщалось, что футболист будет получать 500 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов.
Напомним, ранее «Манчестер Сити» были предъявлены обвинения в 115 нарушениях финансовых правил.
«Я об этом даже не думал. Уверен, что клуб знает, что делает. В конце концов, я считаю, что мне не стоит слишком много говорить об этом, потому что я здесь всего два с половиной года.
Но в итоге я уверен, что клуб поступает правильно», – сказал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер City Xtra
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