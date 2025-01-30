Лаутаро повторил рекорд Маццолы, забив 17 голов за «Интер» в ЛЧ. Сегодня – хет-трик с «Монако»
Лаутаро Мартинес повторил рекорд по голам за «Интер» в Лиге чемпионов.
Нападающий «нерадзурри» отметился хет-триком в ворота «Монако» в заключительном туре общего этапа.
Теперь на счету аргентинца 17 голов в составе миланцев в этом турнире. Он догнал рекордсмена – Сандро Маццолу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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