Лаутаро повторил рекорд Маццолы, забив 17 голов за «Интер» в ЛЧ. Сегодня – хет-трик с «Монако»

Лаутаро Мартинес повторил рекорд по голам за «Интер» в Лиге чемпионов.

Нападающий «нерадзурри» отметился хет-триком в ворота «Монако » в заключительном туре общего этапа.

Теперь на счету аргентинца 17 голов в составе миланцев в этом турнире. Он догнал рекордсмена – Сандро Маццолу .

Подробно со статистикой Мартинеса можно ознакомиться здесь .