У Беллингема 10+10 в 30 матчах сезона за «Реал». Хавбек забил «Бресту»
Джуд Беллингем совершил 20 результативных действий в сезоне.
Полузащитник «Реала» забил «Бресту» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).
Английский футболист проводит 30-ю игру за мадридскую команду во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.
Подробную статистику 21-летнего хавбека можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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