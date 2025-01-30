У Беллингема 10+10 в 30 матчах сезона за «Реал». Хавбек забил «Бресту»

Джуд Беллингем совершил 20 результативных действий в сезоне.

Полузащитник «Реала » забил «Бресту » в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

Английский футболист проводит 30-ю игру за мадридскую команду во всех турнирах в этом сезоне. На его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.

Подробную статистику 21-летнего хавбека можно найти здесь .