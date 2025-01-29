У Анчелотти 71 матч во главе «Реала» в ЛЧ. Карло повторил рекорд Муньоса
Карло Анчелотти повторил рекорд Мигеля Муньоса.
Игра против «Бреста» стала для итальянского специалиста 71-й во главе «Реала» в Лиге чемпионов. Столько же мадридцы провели под руководством Муньоса.
Висенте Дель Боске провел на посту тренера «Реала» 60 матчей в ЛЧ, Зинедин Зидан – 53, Жозе Моуринью – 36.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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