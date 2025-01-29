У Анчелотти 71 матч во главе «Реала» в ЛЧ. Карло повторил рекорд Муньоса

Карло Анчелотти повторил рекорд Мигеля Муньоса.

Игра против «Бреста » стала для итальянского специалиста 71-й во главе «Реала» в Лиге чемпионов. Столько же мадридцы провели под руководством Муньоса .

Висенте Дель Боске провел на посту тренера «Реала » 60 матчей в ЛЧ, Зинедин Зидан – 53, Жозе Моуринью – 36.