Дембеле сделал хет-трик впервые с 2016 года – в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх
Усман Дембеле трижды забил «Штутгарту» в гостях.
«ПСЖ» играет с немецким клубом в Лиге чемпионов и ведет со счетом 4:0 после 55 минут. Дембеле отличился на 17-й, 35-й и 54-й.
Француз проводит пятую игру в 2025 году, за это время у него 8 голов. А за восемь игр с 15 декабря он забил 11 мячей.
В последний раз Дембеле делал хет-трик в 2016 году. Тогда он выступал за «Ренн».
Подробно со статистикой Усмана можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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