Дембеле сделал хет-трик впервые с 2016 года – в гостях у «Штутгарта». Вингер «ПСЖ» забил 11 мячей в 8 последних играх

Усман Дембеле трижды забил «Штутгарту» в гостях.

«ПСЖ » играет с немецким клубом в Лиге чемпионов и ведет со счетом 4:0 после 55 минут. Дембеле отличился на 17-й, 35-й и 54-й.

Француз проводит пятую игру в 2025 году, за это время у него 8 голов. А за восемь игр с 15 декабря он забил 11 мячей.

В последний раз Дембеле делал хет-трик в 2016 году. Тогда он выступал за «Ренн».

Подробно со статистикой Усмана можно ознакомиться здесь .