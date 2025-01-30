«ПСЖ» вынес «Штутгарт» – 4:1! Дембеле сделал хет-трик, у Барколя 1+1, у Пачо автогол
«ПСЖ» в гостях разгромил «Штутгарт» (4:1) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте счет открыл вингер Брэдли Барколя. На 17-й он ассистировал Усману Дембеле. На 35-й минуте 10-й номер «ПСЖ» оформил дубль. На 54-й Усман сделал хет-трик. На 77-й защитник парижан Вильян Пачо отправил мяч в свои ворота.
«ПСЖ» финишировал в числе лучших 24 команд общего этапа и сыграет в стыковых матчах.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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