«ПСЖ» вынес «Штутгарт» – 4:1! Дембеле сделал хет-трик, у Барколя 1+1, у Пачо автогол

«ПСЖ» в гостях разгромил «Штутгарт» (4:1) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 6-й минуте счет открыл вингер Брэдли Барколя . На 17-й он ассистировал Усману Дембеле . На 35-й минуте 10-й номер «ПСЖ» оформил дубль. На 54-й Усман сделал хет-трик. На 77-й защитник парижан Вильян Пачо отправил мяч в свои ворота.

«ПСЖ » финишировал в числе лучших 24 команд общего этапа и сыграет в стыковых матчах.

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