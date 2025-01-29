Калулу заменен из-за травмы на 16-й минуте игры «Ювентуса» с «Бенфикой»
Пьер Калулу получил травму в матче Лиги чемпионов.
У защитника «Ювентуса» возникли проблемы со здоровьем во время игры с «Монако». Предполагается, что у него мышечная травма.
На 16-й минуте француз, арендованный у «Милана», был заменен на хавбека Мануэля Локателли.
В этом сезоне Калулу провел 19 матчей в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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