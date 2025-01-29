Калулу заменен из-за травмы на 16-й минуте игры «Ювентуса» с «Бенфикой»

Пьер Калулу получил травму в матче Лиги чемпионов.

У защитника «Ювентуса » возникли проблемы со здоровьем во время игры с «Монако». Предполагается, что у него мышечная травма.

На 16-й минуте француз, арендованный у «Милана », был заменен на хавбека Мануэля Локателли.

В этом сезоне Калулу провел 19 матчей в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .