Консейсау травмировался перед матчем с «Миланом», который возглавил его отец

Франсишку Консейсау пропускает матч с «Миланом» из-за травмы.

Футболист «Юве» был заявлен в старте на игру 1/2 Суперкубка Италии, однако получил травму.

Примечательно, что этот матч первым во главе «Милана » для его отца Сержиу Консейсау .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.