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Консейсау травмировался перед матчем с «Миланом», который возглавил его отец

Франсишку Консейсау пропускает матч с «Миланом» из-за травмы.

Футболист «Юве» был заявлен в старте на игру 1/2 Суперкубка Италии, однако получил травму.

Примечательно, что этот матч первым во главе «Милана» для его отца Сержиу Консейсау

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoЮвентус
logoСуперкубок Италии
logoтравмы
logoФрансишку Консейсау
logoсерия А Италия
logoСержиу Консейсау
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