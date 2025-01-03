Консейсау травмировался перед матчем с «Миланом», который возглавил его отец
Франсишку Консейсау пропускает матч с «Миланом» из-за травмы.
Футболист «Юве» был заявлен в старте на игру 1/2 Суперкубка Италии, однако получил травму.
Примечательно, что этот матч первым во главе «Милана» для его отца Сержиу Консейсау.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем