Йылдыз травмировался в игре с «Миланом». У хавбека «Юве» мышечное повреждение
Кенан Йылдыз получил мышечную травму в матче с «Миланом».
Вчера «Ювентус» обыграл «россонери» (2:0) в 21-м туре Серии А.
Турецкий полузащитник был заменен во время перерыва в матче. Вместо него на поле вышел Тимоти Веа.
Как сообщил главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта, Кенан пожаловался на проблему с приводящей мышцей. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медицинское обследование, чтобы узнать степень повреждения.
В этом сезоне Йылдыз забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за «Ювентус» во всех соревнованиях. Подробная статистика 19-летнего игрока доступна по ссылке.
Следующий матч «Ювентуса» состоится против «Брюгге» в Лиге чемпионов во вторник. Следующий матч Серии А пройдет на выезде против «Наполи» 25 января.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем