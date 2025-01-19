Йылдыз травмировался в игре с «Миланом». У хавбека «Юве» мышечное повреждение

Кенан Йылдыз получил мышечную травму в матче с «Миланом».

Вчера «Ювентус» обыграл «россонери» (2:0) в 21-м туре Серии А.

Турецкий полузащитник был заменен во время перерыва в матче. Вместо него на поле вышел Тимоти Веа .

Как сообщил главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта , Кенан пожаловался на проблему с приводящей мышцей. Ожидается, что вскоре футболист пройдет медицинское обследование, чтобы узнать степень повреждения.

В этом сезоне Йылдыз забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 29 матчах за «Ювентус » во всех соревнованиях. Подробная статистика 19-летнего игрока доступна по ссылке .

Следующий матч «Ювентуса» состоится против «Брюгге » в Лиге чемпионов во вторник. Следующий матч Серии А пройдет на выезде против «Наполи» 25 января.