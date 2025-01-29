  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой. Его публичность в нашей стране ему очень сильно мешает». Ловчев об Александре
8

«У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой. Его публичность в нашей стране ему очень сильно мешает». Ловчев об Александре

Евгений Ловчев оценил перспективы Александра Мостового на тренерском поприще.

– Как думаете, почему мы все еще не видим Мостового нигде в качестве тренера, увидим ли в ближайшее время?

– Потому что он самолюбивый и говорящий человек. Он сделал себе большое имя в футболе. И когда кто‑то начинает вдруг рассуждать, что он не легенда «Спартака»… Ребята, вы, может, и болеть за «Спартак» начали, потому что за него играли такие, как Мостовой и Аленичев. Для вас и Аленичев, и Титов сейчас никто практически.

Мостовой не молчит. И его публичность в нашей стране ему очень сильно мешает. Он не состоялся как тренер по одной причине. Он хорошо знает футбол, без сомнений. Но нужно время, чтобы что‑то сделать в команде. Сначала взять Мостового в команду, потом нужно время, затем необходимы игроки под него. И тогда Мостовой без сомнений сделает хорошую команду.

У нас ему всего этого не дадут, потому что клубами руководят люди, где дважды проиграешь, и тебя сразу выгоняют. У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой, – сказал бывший футболист «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoДмитрий Аленичев
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Алавеса» о Мостовом: «На стажировку действительно приглашали, наши двери для него открыты. Хотели, чтобы он побыл с командой несколько дней – это возможно в будущем»
529 января, 15:02
«Сборная хороша – соперники все в рейтинге за 100, но всех обыгрываем, многие боятся. Потом приедет кто-то и нам пятерочку воткнет, может». Мостовой о возвращении России
629 января, 14:21
«Приглашение Мостового – это риск. Из «Сельты» пишут, звонят – говорят, могу приехать в любой момент. Из «Алавеса» пару раз приглашали». Александр о стажировке
1629 января, 12:51
Мостовой о словах Кокорина про «бабки» в «Спартаке»: «Что здесь неправда? За последние 20 лет там человек 100 так же получили деньги и уехали. Бесплатно никто не работает»
2529 января, 11:09
Рекомендуем
Главные новости
Консейсау могут уволить из «Милана» на фоне напряженной атмосферы в раздевалке. Команда настроена против тренера из-за его жесткости
52 минуты назад
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю эмоции, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
418 минут назад
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
419 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
1123 минуты назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
235 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
338 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
2348 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1257 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
59 минут назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
12сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» доверяет Мотте и не собирается увольнять. Однако перед тренером стоят две цели: выход в следующую ЛЧ и 1/8 финала в текущей
6 минут назад
«Факел» продал 30-летнего форварда Маркова «Уралу»
28 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
532 минуты назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
33 минуты назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
242 минуты назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
49 минут назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
2сегодня, 09:23
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
9сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
3сегодня, 08:54
Рекомендуем