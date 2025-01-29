«Сборная хороша – соперники все в рейтинге за 100, но всех обыгрываем, многие боятся. Потом приедет кто-то и нам пятерочку воткнет, может». Мостовой о возвращении России

Александр Мостовой высказался о возвращении российских команд к турнирам.

– Когда российский футбол вернут в международные соревнования?

– Все же понимают, почему мы не там. Коллективные виды спорта будут отстранены, пока все не закончится.

Конечно, мы будем готовы вернуться. Тем более сборная как у нас хороша – всех обыгрываем и с нами боятся играть, ха-ха. Правда, соперники у нас все в рейтинге за 100, но все равно многие боятся и говорят: «Нифига себе, как с ним играть?» Мы готовы точно.

Да, уровень упал, но какая разница? Все равно в футболе правила не поменялись. Если ты хороший футболист, то будешь играть везде и забивать голы будешь. Уровень общий – это непросто, потому что одно дело, когда ты играешь с командами за 100 и по 5:0 и 7:0 выигрываешь, а потом приедет кто-то и тебе пятерочку воткнет. Вот это другое.

А так наоборот мы будем голоднее. Когда выпускают, это всегда лучше, потому что есть желание, на этом можно сыграть, – сказал бывший футболист сборной России.