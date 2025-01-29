Экс-глава «Кристал Пэлас» Джордан: «Дуран не серьезный футболист. Ему 21 год, перед ним весь мир, он играет в лучшей лиге и хочет в Саудовскую Аравию? Все из-за денег, любой скажет, что это плохой ход»
Саймон Джордан недоволен потенциальным переходом Джона Дурана в «Аль-Наср».
«Он не серьезный футболист, не так ли?
Ему 21 год, он в начале карьеры, перед ним весь мир, он играет в лучшей лиге за большой футбольный клуб и хочет уехать в Саудовскую Аравию? Он не серьезный футболист.
Дуран – молодой, 21-летний колумбийский футболист уровня сборной, обладающий настоящим талантом. Это не футбольный, а денежный шаг.
И это нормально – просто называйте вещи своими именами. Любой, кто хоть немного интересуется футболом, включая самого игрока, скажет, что это очень плохой ход», – отметил бывший владелец «Кристал Пэлас» в эфире Talksport.
«Аль-Наср» почти договорился с «Астон Виллой» о трансфере Дурана за 75 млн евро
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
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