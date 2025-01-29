«Адь-Наср» почти договорился с «Астон Виллой» о трансфере Дурана за 75 млн евро

Джон Дуран может перейти из «Астон Виллы» в «Аль-Наср».

По информации Фабрицио Романо, клубы близки к достижению устной договоренности о трансфере 21-летнего нападающего за 75 миллионов евро.

Для оформления сделки еще необходимо сделать официальные шаги. Отмечается, что саудовцы параллельно ведут переговоры о подписании Виктора Бонифасе из «Байера ». В конечном итоге «Аль-Наср » выберет только одного из этих игроков.

В текущем сезоне АПЛ Дуран провел 20 матчей и забил 7 голов. Его статистика – здесь .