«Адь-Наср» почти договорился с «Астон Виллой» о трансфере Дурана за 75 млн евро
Джон Дуран может перейти из «Астон Виллы» в «Аль-Наср».
По информации Фабрицио Романо, клубы близки к достижению устной договоренности о трансфере 21-летнего нападающего за 75 миллионов евро.
Для оформления сделки еще необходимо сделать официальные шаги. Отмечается, что саудовцы параллельно ведут переговоры о подписании Виктора Бонифасе из «Байера». В конечном итоге «Аль-Наср» выберет только одного из этих игроков.
В текущем сезоне АПЛ Дуран провел 20 матчей и забил 7 голов. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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