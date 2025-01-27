«Байер» может продать Бонифасе в «Аль-Наср» за 60 млн евро. «Астон Вилла» хочет за Дурана не меньше 100 млн – форвард открыт к переходу
«Байер» может продать Виктора Бонифасе за 60 миллионов евро.
«Аль-Наср» начал переговоры с немецким клубом о трансфере 24-летнего нападающего.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, общая сумма сделки может составить 60 миллионов евро.
При этом клуб из Саудовской Аравии также проявляет интерес к Джону Дурану. «Астон Вилла» не хочет продавать форварда и не будет участвовать в переговорах, если за игрока не заплатят минимум 100 миллионов евро. При этом сам футболист открыт к переходу, если клубы договорятся.
Также отмечается, что возможное подписание Бонифасе и Дурана является частью кампании по привлечению молодых талантов в чемпионат Саудовской Аравии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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