«Великий Максим Горький сказал: «Паспорт советский – это честь страны». Давать его нужно только тем, кто предан нашей стране». Кавазашвили о натурализации

Анзор Кавазашвили высказался о натурализации футболистов в России.

В феврале 2023 года российское гражданство получили Малком и Клаудиньо , на тот момент игравшие за «Зенит». В октябре 2024-го паспорт РФ получил Дуглас Сантос .

«Великий Максим Горький, когда взял в руки паспорт, сказал: «Паспорт советский – это честь страны». Поэтому нужно давать паспорт только тем людям, кто предан нашей стране.

Просто для того, чтобы поиграть в футбол, а потом отпускать таких футболистов... Я, честно говоря, не могу судить о решении соответствующих служб, которые выдавали этим двум бразильским футболистам паспорта.

Мне, как советскому футболисту, российскому гражданину, который родился в Советском Союзе и кровью зарабатывал свое имя, просто странно, почему так легко выдаются паспорта, и так же легко эти футболисты покидают нашу страну», – сказал бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили .

Колосков о натурализации: «Малком, Клаудиньо и Дуглас получали гражданство в интересах «Зенита». Я бы иностранцам паспорта не давал, если нет желания играть за сборную»