Винисиус подарил всем партнерам по «Реалу» чемоданы Louis Vuitton, получив приз The Best. Он устроил ужин дома (As)
Винисиус Жуниор сделал подарки партнерам по «Реалу» после церемонии The Best.
По информации As, несколько недель назад бразилец пригласил всех партнеров по команде на ужин, который организовал у себя дома.
Прийти не смогли только Арда Гюлер, Эндрик и Хесус Вальехо. При этом одним из гостей стал бывший защитник мадридского клуба Серхио Рамос.
Вечер прошел в хорошей атмосфере, игроки были поражены тем, насколько дружелюбно Винисиус относился к ним всем.
Утверждается, что это не первый случай, когда 24-летний вингер сделал приятный сюрприз для партнеров: после церемонии вручения наград The Best, на которой Винисиус был признан лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА, он подарил всем игрокам команды чемоданы Louis Vuitton.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем