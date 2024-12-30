  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фото Винисиуса разместили на фасаде штаб-квартиры CBF в честь его победы на The Best. Вингера «Реала» назвали «одним из главных героев борьбы с расизмом»
Фото
43

Фото Винисиуса разместили на фасаде штаб-квартиры CBF в честь его победы на The Best. Вингера «Реала» назвали «одним из главных героев борьбы с расизмом»

Фото Винисиуса появилось на стене штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола.

Таким образом организация отметила победу нападающего «Реала» и сборной Бразилии в голосовании на The Best – награде лучшему игроку года от FIFA.

Фотографию сопровождает изображение приза и надпись: «Лучший в мире – наш».

В сообщении CBF отмечается, что Винисиус Жуниор стал первым бразильцем, получившим одну из наград ФИФА с 2007 года, когда Кака выиграл «Золотой мяч».

Кроме того, утверждается, что 24-летний футболист – «один из главных героев борьбы с расизмом», который работает над тем, «чтобы как можно больше чернокожих молодых людей, подобных ему, выросших в местах социальной нестабильности, смогли преуспеть в жизни и реализовать свои мечты».

Фото: www.cbf.com.br

Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
logoСборная Бразилии по футболу
Федерация футбола Бразилии
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
The Best
logoЛа Лига
logoКака
logoЗолотой мяч
дискриминация
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус выложил фото с трофеями: «Счастливого Рождества!»
3325 декабря, 17:50Фото
Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»
9918 декабря, 08:01
Винисиус о призе The Best: «Да, я лучший игрок мира. Они пытались принизить меня, обесценить, но они не готовы. Никто не может указывать мне, за что бороться, как себя вести»
28917 декабря, 20:20
🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА
21717 декабря, 19:36
Рекомендуем
Главные новости
«Барсе» интересен Парти, чей контракт c «Арсеналом» заканчивается в 2025-м. Трансфер будет возможен, если уйдет де Йонг (Mundo Deportivo)
47 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Ипсвича», «МЮ» примет «Ньюкасл», «Арсенал» сыграет с «Брентфордом» в среду
49323 минуты назад
Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»
1129 минут назад
«Реал» видит в Субименди из «Сосьедада» замену Кроосу. Мадридцы хотят усиляться молодыми испанцами
1948 минут назад
«Милан» будет платить Фонсеке до июня 2025 года, а не до 2027-го. Это условие активировалось при увольнении в первые 6 месяцев работы
8сегодня, 10:01
Роналду хочет стать чемпионом с «Аль-Насром», но может покинуть клуб ради нового вызова. Контракт 39-летнего форварда истекает в 2025 году (Marca)
72сегодня, 09:44
«Расинг Авельянеда» отклонил предложение «Зенита» в 9 млн долларов за Мартирену. Клуб владеет 70% прав на защитника и должен 1,4 млн долларов прошлой команде игрока
29сегодня, 09:22
«Милан» подтвердил увольнение Фонсеки. Клуб идет 8-м в Серии А
68сегодня, 09:17
Новогоднее бинго: доесть оливье, посмотреть «Гарри Поттера» и поиграть в Аэрофутбол. Все закрыли?
сегодня, 09:00Спецпроект
Салах на вопрос о «Золотом мяче»: «Думаю только о том, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ. Хочу быть частью этого»
27сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Мопе об «Эвертоне»: «Когда у меня плохой день, просто проверяю их счет и улыбаюсь». Форвард «Марселя» принадлежит мерсисайдцам – у него 1 гол в 29 матчах АПЛ
53 секунды назад
Анчелотти об увольнении Фонсеки из «Милана»: «Меня увольняли тысячу раз, это часть работы. Тренер одинок, особенно в трудные времена»
112 минут назад
«Празднование Трента говорит достаточно». Слот о жесте защитника «Ливерпуля» с отсылкой на трансферные слухи
129 минут назадФото
Холанд подтолкнул Пепа отпраздновать победу над «Лестером» с фанатами «Сити», скандировавшими имя тренера
150 минут назадФото
Экс-вратарь «МЮ» Таиби об Онана: «Один из лучших голкиперов Европы, но не создан для АПЛ. Среда клуба неидеальна для него, иногда лучше разойтись»
8сегодня, 10:15
Агент Батракова о стоимости игрока для Европы: «Не больше 15 миллионов евро. Агенты говорят, что готовы рассмотреть ценник в этом районе»
6сегодня, 10:14
Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»
16сегодня, 09:35
Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» без ограничений. Хавбек еще не играл в этом сезоне
3сегодня, 09:24
Агент Батракова о будущем игрока: «Посоветовал бы Европу. «Зенит» – не какой-то плохой клуб, но было очень много российских игроков, которые этим трансфером затормозили карьеру»
19сегодня, 09:12
Аит-Нури набрал 7 фэнтези-очков с «Тоттенхэмом». У защитника 2 ассиста
1сегодня, 09:10Фэнтези
Рекомендуем