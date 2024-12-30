Фото Винисиуса разместили на фасаде штаб-квартиры CBF в честь его победы на The Best. Вингера «Реала» назвали «одним из главных героев борьбы с расизмом»

Фото Винисиуса появилось на стене штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола.

Таким образом организация отметила победу нападающего «Реала » и сборной Бразилии в голосовании на The Best – награде лучшему игроку года от FIFA.

Фотографию сопровождает изображение приза и надпись: «Лучший в мире – наш».

В сообщении CBF отмечается, что Винисиус Жуниор стал первым бразильцем, получившим одну из наград ФИФА с 2007 года, когда Кака выиграл «Золотой мяч».

Кроме того, утверждается, что 24-летний футболист – «один из главных героев борьбы с расизмом», который работает над тем, «чтобы как можно больше чернокожих молодых людей, подобных ему, выросших в местах социальной нестабильности, смогли преуспеть в жизни и реализовать свои мечты».

Фото: www.cbf.com.br

Роналдо о Винисиусе: «Лучший футболист в мире – темнокожий и бразилец! Вини – символ сопротивления, возглавляет антирасистскую борьбу. Максимальное уважение!»