Новый гендиректор «Фонбет» об Анохине: «Сам все узнаю из новостей. Со всеми нашими партнерами на связи»
Новый генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Константин Линев высказался о своем назначении на пост вместо Сергея Анохина.
«Что касается моей работы в компании – я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год – предстоит много работы.
Сегодняшняя новость [по поводу Сергея Анохина] стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании – все подробности сам узнаю из новостей», – сказал Линев.
Ранее стало известно, что Анохин покинул пост генерального директора «Фонбет» и был задержан.
Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: «РБК Спорт»
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