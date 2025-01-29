Новый гендиректор «Фонбет» об Анохине: «Сам все узнаю из новостей. Со всеми нашими партнерами на связи»

Новый генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Константин Линев высказался о своем назначении на пост вместо Сергея Анохина.

«Что касается моей работы в компании – я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год – предстоит много работы.

Сегодняшняя новость [по поводу Сергея Анохина] стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании – все подробности сам узнаю из новостей», – сказал Линев.

Ранее стало известно, что Анохин покинул пост генерального директора «Фонбет» и был задержан.

Ставки на Спортсе