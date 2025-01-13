Трошечкин о недопуске России: «Где-то летом 2027-го вернемся, если закончится то, что происходит. Про это хотя бы пошли слухи»
— В конце 2023 года вы высказали мнение, что российские клубы не скоро вернутся в еврокубки. С тех пор ощущения те же?
— Нужно смотреть на геополитическую ситуацию вообще в мире. Она меняется. И, наверное, будет что-то вроде эффекта домино, когда что-то изменится там, наверху, в масштабах всей планеты, и нас вернут. Но, думаю, следующий сезон у нас точно будет без еврокубков. А вот дальше могут быть нюансы.
— То есть не раньше лета 2026 года вернемся?
— Точно не раньше. Думаю, где-то летом 2027 года вернемся, если закончится то, что происходит. Сейчас про это хотя бы пошли слухи. Полагаю, это приведет за собой и к каким-то решениям в футбольном мире.
Хотелось бы, чтобы Россию вернули на европейскую арену. Мне кажется, это изменит много вещей внутри нашего чемпионата, внутри формирования команд, внутри мыслей руководителей клубов и тренеров и так далее, потому что сейчас мы живем немножко в другом мире по сравнению с 2021–2022 годами, – сказал полузащитник «Пари НН».
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