Трошечкин о недопуске России: «Где-то летом 2027-го вернемся, если закончится то, что происходит. Про это хотя бы пошли слухи»

Александр Трошечкин высказался о том, когда футбол России вернется на международную арену.

— В конце 2023 года вы высказали мнение, что российские клубы не скоро вернутся в еврокубки. С тех пор ощущения те же?

— Нужно смотреть на геополитическую ситуацию вообще в мире. Она меняется. И, наверное, будет что-то вроде эффекта домино, когда что-то изменится там, наверху, в масштабах всей планеты, и нас вернут. Но, думаю, следующий сезон у нас точно будет без еврокубков. А вот дальше могут быть нюансы.

— То есть не раньше лета 2026 года вернемся?

— Точно не раньше. Думаю, где-то летом 2027 года вернемся, если закончится то, что происходит. Сейчас про это хотя бы пошли слухи. Полагаю, это приведет за собой и к каким-то решениям в футбольном мире.

Хотелось бы, чтобы Россию вернули на европейскую арену. Мне кажется, это изменит много вещей внутри нашего чемпионата, внутри формирования команд, внутри мыслей руководителей клубов и тренеров и так далее, потому что сейчас мы живем немножко в другом мире по сравнению с 2021–2022 годами, – сказал полузащитник «Пари НН ».