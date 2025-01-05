Юран о недопуске России: «Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?»
Сергей Юран высказался о развитии российского футбола на фоне санкций.
«Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Нам не нужно обращать на кого-то внимание. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?
Мы живем, играем, смотрим футбол. Все нормально, жизнь продолжается», — сказал экс-тренер «Пари НН» и «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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