Юран о недопуске России: «Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?»

Сергей Юран высказался о развитии российского футбола на фоне санкций.

«Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Нам не нужно обращать на кого-то внимание. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол?

Мы живем, играем, смотрим футбол. Все нормально, жизнь продолжается», — сказал экс-тренер «Пари НН» и «Химок».