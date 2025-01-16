Канчельскис об отношениях России с УЕФА: «Потепление вряд ли будет, два цикла однозначно пропустим. Футбол и политика вообще не должны совмещаться, но происходят странные вещи»

Андрей Канчельскис не ждет возвращения России в еврокубки ближайшее время.

– Дюков говорил о возможном потеплении в отношениях с УЕФА. Стоит ли его ждать в этом сезоне?

– Да нет, конечно. Реально надо смотреть на вещи. Я думаю, навряд ли. Наверное, в том году уже бы начали готовить какие-то письма, принимать решения. Хотелось бы, конечно, чтобы было потепление, но я думаю, навряд ли. Мы пропустим два цикла – чемпионат Европы и чемпионат мира. Однозначно.

– Не стоит ждать послаблений даже для детско-юношеского футбола?

– Это было бы здорово, но они подстраиваются под санкции? Хотя, причем здесь молодежь, наш юношеский футбол? Но вы видите, как ведут себя люди – не понимают.

Вообще футбол и политика не должны совмещаться. Но происходят странные вещи, и даже дети страдают. Но, к сожалению, так получилось. Будем надеяться на то, что потепление наступит, и в ближайшее время мы все-таки вернемся в Европу. Но это очень сложно, – сказал бывший игрок сборной России.