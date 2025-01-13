Опорник «Химок» Капленко о недопуске к турнирам: «Несправедливо – видим, что Израиль не отстраняют. Хочется видеть Россию и Беларусь на высоких местах»
Кирилл Капленко высказался об отстранении сборных от международных соревнований.
«Это вообще несправедливо. Мы видим, что Израиль не отстраняют. Конечно, это неприятно. Хотелось бы, чтобы российские спортсмены и футбольные клубы выступали на международном уровне. Хочется видеть Россию и Беларусь на высоких местах.
Когда нас полноценно допустят до официальных турниров? Может, в 2029 году. Просто посмотрел предсказание индийского астролога (смеется)», – сказал белорусский полузащитник «Химок».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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