Опорник «Химок» Капленко о недопуске к турнирам: «Несправедливо – видим, что Израиль не отстраняют. Хочется видеть Россию и Беларусь на высоких местах»

Кирилл Капленко высказался об отстранении сборных от международных соревнований.

«Это вообще несправедливо. Мы видим, что Израиль не отстраняют. Конечно, это неприятно. Хотелось бы, чтобы российские спортсмены и футбольные клубы выступали на международном уровне. Хочется видеть Россию и Беларусь на высоких местах.

Когда нас полноценно допустят до официальных турниров? Может, в 2029 году. Просто посмотрел предсказание индийского астролога (смеется)», – сказал белорусский полузащитник «Химок».