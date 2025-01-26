«Спартак» близок к подписанию Илича. Кахигао почти договорился с «Торино» (Иван Карпов)

«Спартак» близок к подписанию Ивана Илича.

Инсайдер Иван Карпов со ссылкой на два не связанных друг с другом источника сообщил, что спортивному директору красно-белых Франсису Кахигао почти удалось договориться с «Торино » о трансфере полузащитника. Для завершения сделки необходимо уладить некоторые детали.

В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь .