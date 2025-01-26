«Спартак» близок к подписанию Илича. Кахигао почти договорился с «Торино» (Иван Карпов)
«Спартак» близок к подписанию Ивана Илича.
Инсайдер Иван Карпов со ссылкой на два не связанных друг с другом источника сообщил, что спортивному директору красно-белых Франсису Кахигао почти удалось договориться с «Торино» о трансфере полузащитника. Для завершения сделки необходимо уладить некоторые детали.
В этом сезоне Илич забил один гол в 12 матчах Серии А. Подробную статистику 23-летнего серба можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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