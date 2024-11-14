«Фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Многие звонили, родная «Сельта» тоже предлагала. Мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу». Александр о стажировке

Александр Мостовой не полетит в Испанию на стажировку.

– Будете ли стажироваться где-нибудь после «Динамо»? В «Алавесе»?

– Да, мне из Испании многие звонили. Родная «Сельта » тоже предлагала. Многие предлагали. Но в связи с тем, что не можем мы часто находиться за границей, летать, я эти варианты исключил.

А так, мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу. Тем более фамилия Мостовой в Испании общеизвестна.

Мы посмотрим еще, времени много, сейчас пауза начнется. Мне интересно походить где-нибудь еще, посмотреть. Так что где-нибудь еще я точно похожу, – сказал бывший полузащитник сборной России.