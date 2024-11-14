«Фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Многие звонили, родная «Сельта» тоже предлагала. Мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу». Александр о стажировке
Александр Мостовой не полетит в Испанию на стажировку.
– Будете ли стажироваться где-нибудь после «Динамо»? В «Алавесе»?
– Да, мне из Испании многие звонили. Родная «Сельта» тоже предлагала. Многие предлагали. Но в связи с тем, что не можем мы часто находиться за границей, летать, я эти варианты исключил.
А так, мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу. Тем более фамилия Мостовой в Испании общеизвестна.
Мы посмотрим еще, времени много, сейчас пауза начнется. Мне интересно походить где-нибудь еще, посмотреть. Так что где-нибудь еще я точно похожу, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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